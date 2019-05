Aldi fylder krigskassen op: Tysk moderselskab skyder 300 mio kr ind

Den kriseramte discountkæde Aldi, der år efter år laver trecifrede millionunderskud i Danmark, får nu friske forsyninger fra sin tyske ejer, Aldi Nord.Moderselskabet skyder 300 mio. kr. ind i de danske butikker, fremgår det af en registrering i cvr-registret.Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Aldis adm. direktør Finn Tang, men kæden har tidligere meldt ud, at der skal bruges et markant beløb på en kraftig modernisering af 150 Aldi-butikker over hele landet.Det er langt fra første gang, at Aldi får en saltvandsindsprøjtning fra hovedkvarteret i Essen. Så sent som i november sidste år blev der skudt 200 mio. kr. ind i Aldi Danmark, ligesom der få måneder tidligere også flød 200 mio. fra Tyskland til Danmark.

Det bringer den samlede kapitaltilførsel op på 700 mio. kr. på mindre end et år.



Har tabt over 1,3 mia kr på fem år

Aldi var den første rendyrkede discountkæde i Danmark og havde i mange år stor succes med sit skrabede koncept, men har de senere år taget førstepladsen som den dagligvarekæde, der taber flest penge.Regnskabet for 2018 er endnu ikke offentliggjort, men i 2017 fossede der 326 mio. kr. ud af Aldi-kædens danske butikker. De seneste fem år er det samlede tab over 1,3 mia. kr.Det er særligt konkurrencen fra Netto, Fakta, Lidl og Rema1000, der har gjort livet i Danmark svært for Aldi, der for sent er kommet i gang med at give sit butiksnetværk en overhaling.Først i 2017 skrottede Aldi de udskældte, korte kassebånd og fik sat flaskeautomater op i sine butikker."Vi skal udskifte de kassebånd, som vi har i de fleste butikker i dag, for de er egentlig lavet til indkøbsvogne, selvom danske kunder primært køber ind med indkøbskurve. Vi får også en flaskeautomat i de fleste butikker, så det er slut med manuel modtagelse af flasker," lød det fra Thomas Bang, vicedirektør i Aldi, i juni 2017.