USA er klar med sanktioner mod Nord Stream 2

Opdateret kl. 11.44 - Den kontroversielle gasledning fra Rusland til Tyskland bliver ramt af sanktioner, siger USA's energiminister.



USA's regering vil fremlægge et lovforslag, som vil ramme virksomheder med sanktioner, hvis de deltager i arbejdet med Nord Stream 2.



Det oplyser USA's energiminister, Rick Perry, under et besøg i Ukraine.



Gasledningen skal ifølge planen passere tæt på Bornholm.



Den danske regering tøver med at godkende projektet, som Tyskland og andre lande i EU presser på for at få bygget færdig.



USA er stærkt kritisk over for Nord Stream 2 og ser det som en gave til Ruslands præsident, Vladimir Putin.



- Oppositionen til Nord Stream 2 er i live - i særdeleshed i USA, siger Perry.



- USA's senat vil vedtage en lov, som Repræsentanternes Hus vil godkende, og det vil blive sendt til præsidenten, og han vil underskrive den - at der vil blive sat sanktioner på Nord Stream 2, lover han.



/ritzau/Reuters