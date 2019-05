Stålproducent ramt af brexit og handelskrig - British Steel tæt på kollaps

Solopgang bag British Steels fabrik i Scunthorpe i Lincolnshire i 2016. Nu er stålproducenten truet af kollaps, efter at brexit og handelskrigen mellem USA og Kina har sat British Steel under pres.

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: