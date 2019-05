Vestas vinder ordre i Finland på 90 MW

Vestas har sikret sig en mølleordre i Finland på 90 megawatt (MW), som er bestilt af energiselskabet Fortum til opsætning i projektet Kalax i den vestlige del af landet. Som led i aftalen skal Vestas levere 21 møller af typen V150-4.2 MW i en optimeret version på 4,3 MW. Det oplyser Vestas i en meddelelse tirsdag. Med i aftalen følger en langsigtet serviceaftale af typen AOM 5000, som er den mest omfattende af slagsen i Vestas' servicekatalog. Mølleleveringen er planlagt til andet kvartal 2020, mens idriftsættelse er sat til senest første kvartal 2021. Projektet markerer starten af Finlands overgang fra faste vindtariffer til auktionssystemer, og ordren demonstrerer ifølge Vestas selskabets "evne til at vinde i auktioner" og levere billig vindenergi. - Vi glæder os over at kunne støtte vores kunders grønne energistrategi i Norden og sikre den laveste energipris til de finske forbrugere, siger Christer Baden Hansen, som er direktør hos Vestas Northern & Central Europe, i meddelelsen. Med den finske ordre i bogen har Vestas i år rundet en ordreindgang på 4653 megawatt (MW). /ritzau/FINANS

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: