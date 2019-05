Nordic Capital overvejer frasalg af skuffende Bladt Industries

Kapitalfonden Nordic Capital har gået med overvejelser om at sælge Bladt Industries, efter at virksomheden i en årrække har skuffet kapitalfonden. Det skriver Jyllands-Posten Erhverv. Den aalborgensiske projektvirksomhed, som blandt andet producerer...

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: