Amazon møder kritik fra investorer over ansigtsgenkendelsessoftware

Amazon kritiseres af sine investorer for salget af selskabets software til ansigtsgenkendelse, Amazon Rekognition. Det skriver The New York Times. Som en del af detailgigantens generalforsamling onsdag vil selskabets investorer stemme om, hvorvidt...

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: