Vestas giver USA-konkurrent baghjul på hjemmemarkedet

General Electrics (GE) division for vedvarende energi, Renewables Energy, har gennem årets første knap fem måneder sikret sig ordrer på samlet 728 vindturbiner eller mere end 2 gigawatt (GW). Helt præcist 2010 megawatt (MW). Det fremgår af en pressemeddelelse, som selskabet har sendt ud i forbindelse med en vindkonference i Houston, Texas i USA. Trods det flotte tal er danske Vestas markant længere fremme i ordrehøsten end sin amerikanske konkurrent her i 2019. Ikke bare globalt er Vestas, men også i USA får GE baghjul. Mandag blev det til en ordre mere til Vestas på 249 megawatt (MW) i Texas fra EDF Renewables, og det løfter Vestas' total til 4563 megawatt - inklusiv de uannoncerede mindre ordrer i første kvartal - og altså langt over det dobbelte af GE. Og i USA alene kan de annoncerede ordrer til Vestas opgøres til 2125 megawatt (MW) på baggrund af samlet set otte større ordrer. GE havde dog den største markedsandel, på 40 pct., i USA i det forgangne år, ifølge den amerikanske vindorganisation AWEA. /ritzau/FINANS

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: