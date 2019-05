Den amerikanske chipproducent Broadcom har en hård mandag. Aktien falder med 6,3 pct., da koncernen er ramt af to dårlige nyheder.



Først kom det frem, at selskabet ifølge Reuters har oplyst til sine medarbejdere, at det indstiller leverancerne til den store kunde Huawei.



Det sker i kølvandet af, at den amerikanske regering i sidste uge har sortlistet kinesiske Huawei og dermed forbudt amerikanske virksomheder at samarbejde med den kinesiske tele- og techgigant.



Senere fredag kom det så frem, at de amerikanske konkurrencemyndigheder, Federal Trade Commission (FTC), har udvidet deres efterforskning af chipproducenten for at have anvendt sin dominerende position til at modvirke konkurrencen inden for områderne for markedet for chips til wifi og switch, skriver Bloomberg Bews. FTC har derfor bedt Broadcom om en række oplysninger i den forbindelse.



Kravet fra myndighederne, der svarer til en stævning om udlevering af information, tyder på, at man undersøger en stor del af Broadcoms chip-forretning, selv om selskabet sidste år betegnede undersøgelsen som "ubetydelig", skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS