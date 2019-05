Japanske Takeda har fået udvidet behandlingsgodkendelsen af sit lægemiddel Gattex i USA til også at omfatte børn med korttamssyndrom helt ned i alderen et år. Gattex er den eneste konkurrent på markedet for Zealand Pharmas Glepaglutid.



Det skriver Medwatch.



Gattex, der er et analog af et tarmhormon GLP-2, har været godkendt i USA til behandling af voksne med samme sygdom siden 2012.



Zealands Glepaglutid er i fase 3-udvikling, hvor 130 patienter skal teste midlet. Data fra studiet ventes i 2020, skriver Medwatch.



Korttamssyndrom er en lidelse, som medfører, at patienter ikke kan ernære kroppen tilstrækkeligt med fødeindtag gennem munden.



