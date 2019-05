Retten til domænenavne, som slutter med ".amazon" ser ud til at lande hos Amazon, den store detailkæmpe på nettet, med hovedsæde i Seattle, der ligger mange tusinde kilometer væk fra den flod, virksomheden er opkaldt efter.



Den internationale myndighed, der afgør spørgsmål om domænenavne, Icann, har nemlig besluttet sig for, at Seattle-virksomheden skal have ret til at oprette hjemmesider med afslutningen ".amazon". Beslutningen skal nu i 30 dages høring, inden den endelig effektueres.



Det skriver Financial Times.



En gruppe af sydamerikanske lande under navnet Amazon Cooperation Treaty Organisation, med Brasilien, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela i medlemskredsen, havde ellers forlangt, at de skulle have retten til de domænenavne med henvisning til, at netop Amazonas-floden og dens basin geografisk ligger i området.



Icann har i sin beslutning fremhævet, at parterne efter syv år ikke har kunnet nå frem til en aftale, og samtidig har myndigheden fundet, at Amazons seneste kompromisforslag fra april er "acceptabelt".



Her har internetkæmpen tilbudt modstanderne, at man ikke vil kombinere domænerne med navne eller ord, der er af særlig betydning for regionens "kultur og arv". På den foreløbige liste har Amazon sat 1500 ord, og over de komme to år vil en fælles komite kunne sætte flere ord på forbudslisten.



Samtidig vil detailkæmpen give Amazonas-staterne op til ni domænenavne, som kan anvendes til ikke-kommercielle formål, ligesom Amazon vil sætte hjemmesider, der skal fortælle om regionens kultur og arv, op på sine servere.



Da Icann i 2012 åbnede op for at skabe nye generiske domænenavne registrerede Amazon navnet ".amazon". Landene omkring floden protesterede og afviste et indledende tilbud fra Amazon om at få Kindles og webservices for 5 mio. dollar som kompensation. Ecuadors ambassadør i USA pegede på, at koalitionen ikke ønskede penge, for det der er tale om et spørgsmål om "suverænitet", ifølge Financial Times.



/ritzau/FINANS