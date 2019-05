Den amerikanske bilproducent Ford er i færd med en stor restrukturering af selskabet, hvor der blandt andet bliver gearet kraftigt ned på det europæiske marked.



Og når planen er gennemført med udgangen af august, vil der være samlet 7000 færre på lønningslisten i selskabet, skriver Bloomberg News mandag eftermiddag.



Det svarer til omkring 10 pct. af alle Fords ansatte. På ledelsesplan vil organisationen være skåret med omkring 20 pct., skriver nyhedsbureauet.



Det er primært i Europa, hvor Ford har haft stor modvind, at der bliver ryddet op i organisationen. Her skærer selskabet mindre profitable modeller fra og lukker også fabrikker.



Det er blandt andet et vigende britisk marked, der også er ramt af usikkerhed omkring brexit, der har været en stor sten i skoen på Ford.



Og planerne begynder allerede at give resultater, fremgik det af selskabets regnskab for første kvartal i slutningen af april.



I årets første tre måneder var både omsætningen og indtjeningen bedre end ventet, og det hænger blandt andet sammen med den hovedrengøring, som Ford er i færd med.



I forbindelse med årsregnskabet for 2018 betonede selskabets finansdirektør, Bob Shanks, at der var "potentiale" for indtjeningsforbedring allerede i år, men den forsigtighed var ved regnskabet for første kvartal tre måneder senere borte.



- Jeg har droppet "potentiale". Vi håbede, at vi ville forbedre os. Jeg tror, at man kan sige, at vi har mere tillid til det i dag, sagde Bob Shanks ifølge Bloomberg News efter kvartalsregnskabet.



Ford-aktien stiger med 0,7 pct. til 10,36 dollar i det amerikanske formarked mandag. Aktien røg over 10 dollar for første gang siden august sidste år efter det pæne regnskab for første kvartal.



/ritzau/FINANS