Stark-topchef har forhandlet hele natten om milliardopkøb: "Vi kommer til at fordoble vores omsætning"

Søren P. Olesen har ikke fået mange timers søvn de seneste tre døgn. Den danske topchef for byggemarkedskæden Stark Group har brugt hele natten til mandag på at forhandle og få de sidste detaljer på plads i en stor milliardhandel, der har været undervejs...

Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her: