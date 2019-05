Tech-redaktør: Android-restriktioner er katastrofe for Google

Det er formentlig en større katastrofe for Google end for Huawei, at den kinesiske tech-gigant er blevet forment adgang til dele af Googles telefon-styresystem Android.Det mener i hvert fald Torben Vognsen, chefredaktør på teknologimediet Input."Der er ingen tvivl om, at Google bander Donald Trump langt væk på grund af det her. Det er en af deres største kunder, der nu bliver tvunget væk fra deres platform - en decideret katastrofe for Google. Og næsten en større katastrofe end for Huawei på nogle måder." Selv om softwaren til selskabets mobiltelefoner er gratis for Huawei, så spytter brugerne indirekte gevaldigt i kassen hos Google."Googles indtægtskilder kommer netop fra, at de kan give denne her platform (Android, red.) gratis væk til operatørerne. For på den måde bliver brugerne tvunget til at udlevere en masse data, ved at de bruger de her gratis tjenester. Og det er de tjenester, som Google tjener penge på."Googles beslutning kommer, efter at USA onsdag placerede Huawei på den såkaldte "Entity-liste".Det afskærer Huawei fra at få adgang til amerikansk teknologi uden en forudgående godkendelse fra den amerikanske stat, skriver BBC./ritzau/