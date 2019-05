Ambu indgår amerikansk samarbejde om distribution

Det amerikanske Cook Medical indgår i et partnerskab med den danske medikovirksomhed Ambu om distribution i USA, fremgår det af en selskabsmeddelelse fra Ambu.



Efter aftalen skal Cook Medical distribuere Ambus engangs-duodenoskop i USA, når de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har godkendt produktet.



Ambu er i øjeblikket ved at udvikle duodenoskopet, der skal være med til at forhindre infektioner, der skyldes smitte fra patient til patient via et skop. De amerikanske myndigheder har de senere år haft stigende fokus på risikoen for smitte fra især genbrugs-endoskoper til mave-tarm-procedurer.



Ambu forventer selv, at produktet lanceres inden udgangen af september 2020.



Siden 2015 har de amerikanske sundhedsmyndigheder haft øget fokus på smitte fra endoskoper, især genbrugelige endoskoper til mave-tarm-procedurer.



"Dette er en vigtig milepæl på vores vej mod en engangs-løsning til ERCP-procedurer," siger Ambus nytiltrådte adm. direktør Juan Jose Gonzalez.



"Sammen med Cook Medical vil vi sørge for, at patienter kan få undersøgt galdeblære og bugspytkirtel med et engangs-endoskop, så den alvorlige risiko for smitte reduceres."



Aftalen forventes ikke at have nogen effekt på de forventninger til vækst og indtjening, som blev oplyst i halvårsregnskabet 1. maj, skriver Ambu.