Ejer af michelinrestaurant tjener millioner: Bagerkæde leverer rekordoverskud

Michelinkokken Elvio Milleri har gennem årene haft svært ved at tjene penge på at drive sin restaurant Era Ora på Christianshavn.



Anderledes indbringende udvikler det sig i Foodpeople A/S, selskabet bag de københavnske bagerier Il Fornaio, Jalm&B og Trianon, som Elvio Milleri er medejer af.



For andet år i træk lander Foodpeople et rekordoverskud, denne gang på lidt over 6 mio. kr.



"Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende," fremgår det af regnskabet.



Sammenlægning afgørende



Foodpeople er en sammenlægning af kokken Elvio Milleris italienske stenovnsbageri Il Fornaio og Kastrup-bageriet Trianon, der tidligere var ejet af Max og Bøje Vinther. Men de ønskede at sælge i forbindelse med et generationsskifte.



Il Fornaio overtog Trianon i 2014, og sammenlægningen har været afgørende for fremgangen, skriver selskabet i ledelsesberetningen.



Sammenlægningen af Il Fornaio og Trianon til Foodpeople har vist sin styrke og en del af

synergierne materialiser sig i årets regnskab. Ligeledes begynder eksporten at bære frugt," skriver ledelsen med adm. direktør og medejer Susanne Boye Nielsen i spidsen.



"Men vigtigst er det strategiske fundament vi har fået skabt for en fremtidig vækst af

bagerierne Il Fornaio, Jalm&B og Trianon. I form af den strategiske fokus, infrastruktur og

organisation af passionerede kompromisløse dygtige medarbejdere, agilitet og ikke mindst

en stærk vilje til at drive toneangivende produktudvikling," lyder det videre.



Mangeårig michelinkok



Italienskfødte Elvio Milleri, der er fra Umbrien, og hans restaurant Era Ora har haft en stjerne i den eftertragtede og hypede bog i over 20 år.



Økonomisk har restauranten dog, ligesom en mange andre toprestauranter, ikke været nogen guldgrube.



"Hvis man vil tjene penge, skal man ikke starte en restaurant, som kæmper om michelinstjerner," sagde Elvio Milleri i 2015.



De senere år er det dog lykkedes at hive solide overskud hjem, og det seneste offentligjorte regnskab for Era Ora ApS for 2017/18 viser et overskud på knap 1 mio. kr.