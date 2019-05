Dantax, der tjener sine penge på udvikling og salg af Hi Fi-udstyr, har modtaget et købstilbud på samtlige af det børsnoterede selskabs anparter i selskaberne Opus Acoustics og Ansuz-Acoustics.



Bestyrelsen behandler i øjeblikket tilbuddet, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen torsdag eftermiddag.



Dantax ejer 47 pct. af aktierne i Opus Acoustics, der producerer og sælger high end-forstærkere, mens ejerandelen i Ansuz-Acoustics, der har aktiviteter inden for produktion og salg af high end-tilbehør til Hi Fi-udstyr, lyder på 25 pct. Det fremgår af det seneste årsregnskab fra Dantax.



De to selskaber har desuden det til fælles, at de begge har Lars Kristian Kristensen og Michael Børresen i ejerkredsen, men af torsdagens meddelelse fremgår det ikke, hvem der har fremlagt købstilbuddet på Dantax' andel af aktierne i de to selskaber.



/ritzau/FINANS