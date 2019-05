Vattenfall i storstilet samarbejde med GE om gigantmøller

Relateret indhold Aktieordbog

Det svenske energiselskab Vattenfall planlægger at samarbejde med GE Renewable Energy om den amerikanske mølleleverandørs nye kæmpe havmølle, Haliade-X på 12 megawatt, til projekter i Europa.



De endelige detaljer om samarbejdet fastlægges de kommende måneder, og de to parter vil "undersøge individuelle projekter i Vattenfalls pipeline af havmølleprojekter" i løbet af foråret, afslører parterne torsdag.



"Som en leder i vindindustrien stræber vi konstant efter den bedste teknologi. Samarbejdet med GE Renewable Energy gør det muligt for os at forblive et skridt foran inden for den vindmølleteknologiske udvikling."



"Størrelsen og Haliade-X 12 MW-møllens performance vil støtte os til yderligere at forbedre vores konkurrenceevne inden for havvindenergi," siger Gunnar Groebler, som er chef for Vattenfalls vindforretning, i meddelelsen.



Samarbejdet er et resultat af 12 måneders omfattende udvekslinger, hvor Vattenfall har gennemført en dybtgående due diligence, og de to selskaber har arbejdet sammen om en tilpasning af platformen.



Udviklingen og produktionen af den nye mølle vil primært finde sted i Frankrig, og GE planlægger at installere en portotype af møllen i Rotterdam til sommer og afskibe de første kommercielle enheder i 2021.



Møllen vil få de længste vinger, der er produceret i industrien - på 107 meter, og møllens rotor er på 220 meter.



Aftalen med Vattenfall kan vise sig at blive meget vigtig for GE, som på havmøllemarkedet er i stor konkurrence mod spillere som Siemens Gamesa og MHI Vestas Offshore Wind, som er et joint venture mellem Mitsubishi og Vestas.



/ritzau/FINANS