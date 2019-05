Mærsk rykker APM Terminals Inland Services ind i logistikdivisionen

Mærsk-koncernen er fortsat i færd med at binde hele sin forretning bedre sammen, så kunderne lettere kan bestille ét samlet produkt, hvor en container bliver fragtet fra A til B over både vand og til lands.



I den forbindelse rykker selskabet nu APM Terminals Inland Services ind i divisionen Logistics & Services, som Mærsk satser meget på.



Det fremgår af en meddelelse torsdag formiddag.



APM Terminals Inland Services omfatter 36 forretningsenheder på 100 forskellige lokationer, oplyser Mærsk, og trækket skal være med til at binde enderne bedre sammen, så kunderne for lettere adgang til én samlet transportpakke.



"Ved strukturelt at tilføje Inland Services til Mærsk, får kunderne ukompliceret adgang til en bredere portefølje af logistik- og servicetilbud. Det sætter Mærsk i en bedre position til at differentiere sine tilbud og skalere Logistics & Services til en endnu bredere kundebase," siger Søren Toft, der er driftsdirektør hos Mærsk, i meddelelsen.



Logistikforretningen Damco udgør stadig den største del af logistikdivisionen. Derudover er der også dele af rederiet Mærsk og APM Terminals i den del af forretningen.



APM Terminals Inland Services yder i dag service for både shipping-kunder og kunder til lands. Det drejer sig blandt andet om depottilbud og opbevaring, reparationer og vedligehold samt transport.



