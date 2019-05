Relateret indhold Tilføj søgeagent Zealand Pharma Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Zealand Pharma

Zealand Pharma har afsluttet et fase 3-studie med lægemiddelkandidaten Dasiglucagon som nødbehandling til diabetikere, der oplever alvorlige episoder af for lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi. Studiet er en succes.



Såvel det primære som alle sekundære endemål er nået, oplyser selskabet i en meddelelse.



Dasiglucagon kommer i injektionspen klar til brug og kan potentielt blive den første færdige løsning til behandling af hypoglykæmi, da de nuværende behandlinger kommer som et frysetørret pulver, der først skal opløses før brug.



Studiet blev gennemført i type 1-diabitikere.



Der er tale om den tredje positive fase 3 studie med Dasiglucagon. Det sidste studie gennemføres i børn med diabetes, og her har rekrutteringen af patienter været udfordrende og data fra det studie er derfor blevet forsinket. De ventes nu i september 2019, oplyser Zealand.



På den baggrund venter Zealand nu at kunne indsende registreringsansøgning for Dasiglucagon i nødpen i USA tidligt i 2020 mod tidligere forudset i slutningen af 2019.



/ritzau/FINANS