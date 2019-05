Malervare-kæmpe taber retssag til it-leverandør: Flügger skal betale 5,2 mio

Eksklusivt for kunder

Der er netop afsagt dom i retssagen mellem den danske malervareproducent Flügger og it-virksomheden Datacon, som har været i kamp siden 2015, hvor et samarbejde om et økonomisystem kørte af sporet.



Dommen lyder, at Flügger skal betale 5,2 mio. kr....