Kemigigant er igen dømt til at betale milliarderstatning

Relateret indhold Artikler

Sagerne fortsætter imod den tyske kemi- og medicinalgigant Bayer, som står bag ukrudtsmidlet Roundup.



Mandag er selskabet ved en domstol i San Francisco blevet dømt til at betale en erstatning på over to milliarder dollar - svarende til godt 13 mia. kroner - til et par, som hævder, at Roundup er skyld i, at de har fået kræft.



Det er den tredje dom i træk, som går imod selskabet.



Ifølge nævningene har selskabet ikke advaret om risikoen for kræft ved brugen af midlet. Dermed er selskabet ansvarlig for, at de to sagsøgere, Alva og Alberta Pilliod, har udviklet lymfekræft.



Roundup består af det kemiske stof glyfosat og optages gennem blade og skud. Det er et meget benyttet ukrudtsmiddel - også i Danmark, hvor Miljøstyrelsen anslår, at det danske forbrug i 2015 var på 853 ton.



Bayer står over for flere end 13.400 retssager i USA på grund af den påståede kræftrisiko, som menes at være forbundet med ukrudtsmidlet.



Den næste retssag er planlagt til august i Missouri.



Bayer afviser anklagerne og siger, at uafhængige forskere samt årtiers studier af selskabet har vist, at det er sikkert for mennesker at anvende glyfosat og Roundup.



Produktet blev oprindeligt patenteret af den amerikanske kemivirksomhed Monsanto. Den blev i 2018 opkøbt af Bayer.



I en meddelelse mandag oplyser Bayer, at selskabet er skuffet over dommen, og at det vil appellere den.



En talsmand for Bayer kalder nævningenes afgørelse "overdreven og uberettiget".



I august 2018 blev en opsynsmand i Californien tildelt 289 mio. dollar i erstatning. Erstatningen blev senere reduceret til 78 mio. og er under appel.



I marts i år blev en anden mand i Californien tildelt en erstatning på 80 mio. dollar, efter at Roundup havde forårsaget hans kræft. Også denne afgørelse vil Bayer appellere.



/ritzau/Reuters