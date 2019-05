Parat til at indrømmelser for at sikre kæmpe mobilfusion

De to amerikanske mobilselskaber T-Mobile US og Sprint, som ønsker at gennemføre en fusion til 26,5 mia. dollar, overvejer nu at gøre indrømmelser over for myndighederne for at sikre en konkurrencegodkendelse og en gennemførelse af sammenlægningen.



Det skriver Bloomberg News mandag med henvisning til unavngivne kilder med kendskab til sagen.



Blandt et af de mulige tiltag er en udskilning og frasalg af selskabernes forretning inden for forudbetalte SIM-kort, mens to andre alternativer, herunder at sælge adgang til mobilnettet eller skabe en fjerde mobiloperatør, derimod ikke anses for at være attraktive løsninger.



Det er mere end et år siden, at fusionsaftalen mellem Sprint og T-Mobile US blev annonceret, men der er endnu ikke kommet en godkendelse af aftalen fra de amerikanske myndigheders side. De to selskaber taler ellers for, at de sammen bedre vil kunne konkurrere med de to største aktører i USA, Verizon og AT&T, hvilket vil gavne forbrugerne.



At de to selskaber vurderer mulighederne for imødekommelser, tyder ifølge Bloomberg News på, at de venter udfordringer med myndighederne på konkurrenceområdet.



/ritzau/FINANS