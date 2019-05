Uber tæt på "hvide knoer"-niveau efter katastrofal børsdebut

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske samkørselstjeneste Uber har fået en katastrofal start på tilværelsen som børsnoteret i USA. I sidste uge endte selskabet med at sælge sine aktier for 45 dollar stykket - i bunden af det udbudte interval mellem 44 og 50 dollar - og efterfølgende har handelsdebutten fredag og andendagen mandag budt på kursfald på henholdsvis 7,6 og 10,8 pct. til nu 37,10 dollar per aktie.



Oveni det advares der nu om, at aktien nærmer sig området for "hvide knoer", hvis den falder yderligere.



"Ud fra et aktieperspektiv, hvis Uber bryder 35 dollar, så begynder der at komme endnu mere hvide knoer," siger Daniel Ives, aktieanalytiker his finanshuset Wedbush, til Bloomberg News.



"Lige nu vinder bjørnene, og der er intet til at stoppe aktien fra at bevæge sig ned, især ikke i et risk-off klima."



Hos medarbejderne i Uber er nervøsiteten tilsyneladende også tiltagende. Topchef Dara Khosrowshahi ville fredag ikke bedømmes på en enkelt handelsdag, men fremhævede, at selskabet vil levere vækst til aktionærerne over tid. Mandag noterede topchefen dog sig "endnu en hård dag i markederne" i en melding til de ansatte.



Også Lyft, Ubers amerikanske konkurrent, der kom på børsmarkedet i slutningen af marts, tabte mandag med 5,8 pct. og er nu faldet 33 pct. siden sin introduktion.



"Uber og Lyft er fanget i en perfekt storm af Kina-relateret usikkerhed, kombineret med bekymring om, at der ikke er overskud i sigte, og en knivkamp om vurderingerne mellem bulls og bears," lyder det fra Daniel Ives.



Wedbush' analytiker peger også på, at markedet havde forestillet sig Ubers børsnotering skulle være en positiv katalysator.



"Da det i sidste ende blev det modsatte, blev det en stor dag for shortspekulanterne."



Uber havde mandag aften en markedskapital på 62 mia. dollar. I starten af året talte eksperterne ellers om, at Ubers børsnotering kunne ende med en værdisætning på næsten det dobbelte i 120 mia. dollar.



