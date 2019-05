Relateret indhold Aktieordbog

Den italienske kabelproducent Prysmian, der konkurrerer med NKT, har i første kvartal haft en højere end ventet omsætning.



Omsætningen endte for kvartalet på 2,77 mia. euro, hvilket var en smule bedre end de 2,71 mia. euro, som analytikerne ifølge Bloomberg News' to indsamlede estimater havde regnet med.



På indtjeningssiden leverede Prysmian i første kvartal et justeret driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 231 mio. euro, samtidig med at nettoindtjeningen landede på 89 mio. euro.



For helåret fastholder Prysmian sine finansielle forventninger. Selskabet venter blandt andet fortsat frie pengestrømme på 300 mio. euro.



/ritzau/FINANS