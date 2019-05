Lars Marcher byder ny Ambu-topchef velkommen på Linkedin: "Giv ham den samme varme velkomst, som I gav mig. I er alle enestående"

Torsdag havde Ambus nu tidligere topchef Lars Marcher sidste dag i medikovirksomheden. Fredag morgen blev det meldt ud til fondsbørsen, at bestyrelsen i stedet havde skrevet under med den amerikanske profil Juan-José Gonzalez, som kommer med ledererfaring...

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen gav onsdag et løfte om, at Venstre vil bruge sammenlagt 69 mia. kr. på øget velfærd frem mod 2025. Men hvordan når man frem til det beløb, og kan danskerne nu forvente at vågne op til en forvandlet offentlig sektor? Bliv klogere - lyt til andet afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."