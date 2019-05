Niels Lunde: Her er ny Danske Bank-topchefs største udfordringer

Valget af hollandske Chris Vogelzang til ny topchef i Danske Bank er et overraskende, men solidt valg.



Det er overraskende, fordi manden er ukendt her i landet, og ikke taler dansk, det er solidt, fordi han har mange års bankerfaring, især med såkaldt retail, og en stærk forståelse af små privatkunder.



Bestyrelsen med formand Karsten Dybvad i spidsen har i en svær situation forsøgt at tage det sikre valg.



Chris Vogelzang står over for store udfordringer. Her er et bud på de største:



1. Skab ny tillid til banken



Chris Vogelzang skal skabe ny tillid til banken i den danske offentlighed. I øvrigt også i den internationale offentlighed.



Det bliver en indlysende udfordring, at han ikke taler dansk, og set i et større perspektiv er det et alvorligt problem at ingen af de to store banker, Danske Bank og Nordea, har en topchef, der kan stå op for en udskældt branche.



Det er imidlertid værd at notere sig, at Chris Vogelzang lover, at han vil lære dansk, og at han endda vil præsentere næste halvårsregnskab på dansk. Et modigt løfte. Vi høres ved om blot to måneder.



2. Retsopgøret om hvidvask



Danske Bank står over for et årelangt, opslidende retsopgør om hvidvask, og Chris Vogelzang bliver nødt til at tage personligt ansvar for den tidskrævende opgave. Han skal samtidig undgå, at retsopgøret trækker energi ud af bankens organisation, i takt med at dårlige nyheder vil holde liv i sagen internt og hos kunderne, senest nyheden om at bankens tidligere ledere Thomas Borgen og Henrik Ramlau-Hansen er blevet sigtet.



3. Tjen flere penge



Danske Bank skal skabe vækst i sin forretning, men hvordan? Alle banker er under pres, og fra mange sider: Tung regulering, dårligt omdømme, et langvarigt nulrente-miljø samt små og store tech-virksomheder der forsøger at tage attraktive dele af værdikæden.



Digitaliseringen skal fortsætte, omkostningerne skal ned, og kundetilfredsheden skal op. Ikke helt nemt. Banken har en strategi, Nordic Integrator, men hvordan skal den udmøntes: Hvor ekspansiv skal den være, skal man tungere ind i Sverige, hvilke kunder skal prioriteres, hvad med asset management? Osv.



Danske Bank er markedsleder og med den smigrende titel følger en forventning om, at man udvikler markedet til gavn for alle. Hvorfor skal man som aktionær købe en bank-aktie frem for en vindmølle-aktie eller en teknologi-aktie? Det spørgsmål skal Chris Vogelzang give et kommercielt svar på.



4. Hold sammen på ledelsen



Chris Vogelzang skal holde sammen på bankens direktion med ti mænd og nul kvinder. En ny topchef vil ofte sætte sit eget hold, men direktionen har haft stor udskiftning, så det ligger ikke lige for.



Blandt de mere delikate opgaver bliver at holde på en Jesper Nielsen, som måske er ærgerlig over, at han ikke fik jobbet som topchef, og som nu får en chef, der kan præcis det samme, som Jesper Nielsen selv kan. Og hvad mon de to nøglepersoner Jacob Aarup-Andersen og Jakob Groot tænker i disse dage?

Set med ledelsesmæssige briller er Chris Vogelzang solid, men er han innovativ og kan han skabe begejstring i en ledergruppe? Og kan han med sin alder på 56 år undgå at blive opfattet som en overgangsfigur?



Danske Bank er landets suverænt vigtigste finansielle virksomhed, og jobbet som topchef i en kriseramt Danske Bank er afgørende vigtigt for det danske samfund. Nu har bestyrelsen valgt, og Chris Vogelzang har initiativet.