Vestas henter endnu en kæmpeordre: Skal levere 459 MW til kunde i USA

Dato Land MW Serviceaftale Kunde 10/5 USA 459 12 år Pacificorp 9/5 USA 420 ej oplyst ej oplyst 3/5 Finland 71 25 år Valorem 23/4 Polen 132 20 år Windfarm Polska III 30/3 Brasilien 206 ej oplyst Quadran Brasil 30/3 USA 143 30 år Copenhagen Infrastructure Partners 30/3 USA 182 10 år ej oplyst 30/3 Brasilien 361 ej oplyst ENGIE Brasil 29/3 USA 220 25 år ej oplyst 29/3 Storbritannien 47 10 år Douglas West Wind Farm 29/3 Taiwan 43 20 år Foxwell Energy 29/3 Vietnam 42 10 år Ej oplyst 29/3 New Zealand 119 25 år Mercury 28/3 Danmark 17 20 Hirtshals Havnefond 21/3 Mexico 96 25 år Engie 5/3 USA 224 10 år ej oplyst 28/2 Australien 214 25 år Alinta Energy 25/1 Rusland 99 ej oplyst Rusnano og Fortum 11/1 Kina 101 2 år ej oplyst 7/1 Indien 101 15 år Trinethra Wind & Hydro Power

2019 2018 2017 2016 Annoncerede, Q1 2218 1176 1353 1806 Uannoncerede, Q1 786 453 696 597 Annoncerede, Q2 1082 2695 1956 1124 Uannoncerede, Q2 1112 711 666 Annoncerede, Q3 2672 1739 1350 Uannoncerede, Q3 589 876 419 Annoncerede, Q4 4092 3360 3305 Uannoncerede, Q4 * 484 1227 Totalt for året 4086 12.889 11.176 10.494

For anden dag i træk kan den danske vindmølleproducent fortælle om en meget stor ordre på det amerikanske marked.Fredag formiddag oplyser selskabet, at det har modtaget en kontrakt på 459 megawatt (MW) bestående af møller af typen V136-4.2 MW i en optimeret version på 4.3 MW.Aftalen er indgået med Pacificorp, som er et datterselskab Berkshire Hathaway Energy, og møllerne skal opsættes i to vindmølleprojekter, TB Flats I og II, i Wyoming.Inklusive tidligere købte V110-2.0 MW-møller fra Vestas vil de to projekter få en samlet kapacitet på 503 megawatt.Med i ordren følger en 12-årig serviceaftale af typen AOM 4000.Levering af møllerne begynder i andet kvartal 2020 med ventet idriftsættelse i fjerde kvartal samme år.Torsdag kunne Vestas offentliggøre en anden amerikanske ordre på 420 MW til en unavngiven kunde.Ordrer på vindmøller annonceret af Vestas i 2019:* = Summen af uannoncerede ordrer offentliggøres forsinket i hvert kvartalsregnskab.Tabellerne er udarbejdet af Ritzau Finans./ritzau/FINANS