"De spurgte, om vi ville sælge Netto Sverige. Det ville vi sådan set ikke. Det var vores automatreaktion. Men så satte vi os ned..."

Danmarks største dagligvarekoncern Salling Group siger farvel til det svenske marked med frasalget af i alt 163 Netto-butikker, der er blevet solgt til det svenske selskab CBS for et ukendt beløb. Ifølge adm. direktør Per Bank har Salling-koncernen...

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen gav onsdag et løfte om, at Venstre vil bruge sammenlagt 69 mia. kr. på øget velfærd frem mod 2025. Men hvordan når man frem til det beløb, og kan danskerne nu forvente at vågne op til en forvandlet offentlig sektor? Bliv klogere - lyt til andet afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."