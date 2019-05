Ambu siger farvel til Lars Marcher og henter ny topchef i Johnson & Johnson

Lars Marcher stopper som topchef i Ambu efter 10 på posten. Ny direktør hentet fra Johnson & Johnson starter allerede onsdag i næste uge.



Det skriver selskabet i en fondsbørsmeddelelse fredag morgen.



"I relation til Lars Marchers fratrædelse vil der være samlede engangsomkostninger i niveauet 38 mio. kr.," skriver selskabet, som også understreger, at det ikke kommer til at påvirke selskabets finansielle forventninger.



Ambus bestyrelse har i stedet udnævnt den 46-årige amerikaner Juan-José Gonzalez, som de seneste 12 år har slået sine folder i ledende stillinger i den amerikanske medicinalgigant Johnson & Johnson. Før han kom dertil i 2007 var han kommerciel direktør i en anden amerikansk medicinalkæmpe, Pfizer.



Ambus bestyrelsesformand Jens Bager forklarer skiftet med det gennembrud, Ambu står overfor.



"Ambu står foran et stort internationalt gennembrud med en række højteknologiske produkter inden for forretningsområdet Visualization med et bredt program af endoskoper til engangsbrug i USA og resten af verden. Med Juan-José Gonzalez som adm. direktør sikrer vi, at Ambu har den nødvendige internationale erfaring til at eksekvere på den udmeldte strategi og sikre succesfuld kommercialisering af vores produktlanceringer," udtaler han.



"Jeg og den øvrige bestyrelse vil gerne sige Lars en stor tak for hans bidrag til Ambus udvikling i de seneste 10 år. Samtidig er jeg glad for, at det er lykkedes at ansætte Juan-José Gonzalez, som jeg er overbevist om, er det rigtige valg til at føre Ambu ind i sin næste vækstfase," fremgår det videre af meddelelsen.







