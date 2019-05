Lav vækst i Salling Group: Sælger 163 Netto-butikker

FAKTA Artiklen opdateres



Danmarks største dagligvarekoncern, Salling Group, kommer ud af 2018 med et samlet driftsresultat på 2 mia. kr.



Det oplyser Salling Group, der står bag velkendte kæder som Bilka, Føtex, Netto og Salling-stormagasinerne, fredag i en pressemeddelelse.



Resultatet er dermed faldet med 400 mio. kr. siden 2017-regnskabet.



Den samlede omsætning er dog steget med 721 mio. kr. til 59,4 mia. kr., svarende til en vækst på 1,8 pct. På trods af den beskedne vækst er resultatet ifølge adm. direktør i Salling Group, Per Bank, tilfredsstillende.



"Vi er tilfredse med 2018, hvor alle vores kæder på nær Netto Sverige har bidraget fornuftigt. Netto Danmark leverer sit bedste år nogensinde, og det baner vejen for, at vi i 2019 for alvor kan sætte turbo på udrulningen af vores nye Netto-koncept, hvor butikkerne er indrettet mere imødekommende, funktionelt og med endnu større fokus på frugt og grønt samt økologi," siger topchefen.



Koncernen sælger i samme ombæring 162 Netto-butikker i Sverige til det svenske selskab CBS.