Indtjeningen dykker i Salling Group: Sælger 163 Netto-butikker

Artiklen opdateres



Danmarks største dagligvarekoncern, Salling Group, kommer ud af 2018 med et samlet driftsresultat på 2 mia. kr.



Det oplyser Salling Group, der står bag velkendte kæder som Bilka, Føtex, Netto og Salling-stormagasinerne, fredag i en pressemeddelelse.



Resultatet er dermed faldet med 400 mio. kr. siden 2017-regnskabet.



På trods af den faldende indtjening er Salling Groups samlede omsætning steget med 721 mio. kr. til 59,4 mia. kr., svarende til en vækst på 1,8 pct. Det er ifølge adm. direktør i Salling Group, Per Bank, koncernens højeste vækst i omsætning i fem år.



"Vi er tilfredse med 2018, hvor alle vores kæder på nær Netto Sverige har bidraget fornuftigt. Netto Danmark leverer sit bedste år nogensinde, og det baner vejen for, at vi i 2019 for alvor kan sætte turbo på udrulningen af vores nye Netto-koncept, hvor butikkerne er indrettet mere imødekommende, funktionelt og med endnu større fokus på frugt og grønt samt økologi," siger topchefen i pressemeddelelsen.



Frasælger svenske Netto-butikker



Koncernen sælger i samme ombæring 163 Netto-butikker i Sverige til det svenske selskab CBS. Frasalget sker efter et skuffende år for Netto Sverige, som åbnede sine første svenske butikker i 2002.



Salgsprisen er hemmelig, men aftalen betyder, at Salling Group overdrager alle de 2.000 medarbejdere i Netto Sverige til CBS.



"I Salling Group er vi meget tilfredse med aftalen, som gør, at vi kan øge investeringerne på færre markeder og yderligere fokusere vores virksomhed til gavn for kunder i Danmark, Polen og Tyskland," siger Per Bank.



Resultatet kommer efter et år, hvor Salling-koncernen bl.a. har opkøbt resterne af legetøjskæden Fætter BR fra det konkursramte Top Toys. I denne uge meldte Salling Group ud, at koncernen har åbnet alle de 26 købte Fætter BR-butikker.



Samtidig har konkurrenter som dagligvarekoncernen Dagrofa præsenteret blodrøde regnskaber, hvor koncernen for sjette år i træk har tabt et trecifret millionbeløb. I 2018 blev Dagrofas underskud tæt på fordoblet sammenlignet med 2017-regnskabet, der lød på minus 343 mio. kr.



Hos supermarkedsgiganten Coop Danmark A/S, der står bag kæder som Fakta, SuperBrugsen og Kvickly, steg omsætningen dog. Det skete særligt med baggrund i milliardsalg af en række ejendomme, mens nedskrivninger og lukninger af en række butikker i Fakta-kæden kostede Coop i alt 604 mio. kr.