Ørsted har succes med salg af grønne obligationer for 900 mio pund

Energiselskabet Ørsted har sikret sig investorernes tilsagn til udstedelsen af samlet nominelt 900 mio. pund i grønne obligationer.



Det oplyser Ørsted torsdag aften til fondsbørsen.



- Ørsted har i dag sikret tilsagn om nominelt 900 mio. pund gennem udstedelsen af grønne obligationer for at finansiere sin grønne omstilling frem mod 2025 herunder investeringen i havvindmølleparken Hornsea 2, som har en kapacitet på 1386 MW, hedder det.



I alt udstedes tre forskellige obligationer. Obligationer med nominelt 350 mio. pund udstedes med udløbsdato 17. maj 2027 med en fast kuponrente på 2,125 pct., som er blevet tegnet til en kurs på 99,551.



Desuden udstedes obligationer for nominelt 300 mio. pund med udløb den 16. maj 2033 og med en fast rente på 2,5 pct. De er blevet tegnet til kurs 98,563.



Endelig er sidste tranche på nominelt 250 mio. pund, der indekseres efter de britiske forbrugerpriser, med udløb den 16. maj 2034. Kuponrenten for de obligationer lyder på 0,375 pct., og obligationerne er solgt til kurs 99,927.



Alle tre obligationsserier skal noteres på Luxembourg Stock Exchange, og alle tre trancher har afregningsdato den 16. maj 2019.



ritzau/FINANS