Det svenske pengetransportselskab Loomis er hårdt presset på børsen i Stockholm torsdag, efter at TV2-programmet Operation X har afsløret sammenhæng mellem selskabet og et hvidvasktiltalt vekselbureau på Vesterbro i København.



Loomis-aktien falder med hele 8,1 pct. til 317,20 svenske kr. torsdag eftermiddag.



Over en længere periode har Loomis leveret over en halv milliard kroner til det tiltalte vekselbureau i primært 200 og 500 euro-sedler.



Da Nordea, som også efterforskes for brud på hvidvasklovgivningen, i foråret 2017 ophævede samarbejdet med det tiltalte vekselbureau, trådte Loomis ifølge Operation X til og oprettede en konto til vekselbureauet i en anden bank.



Kontoen var åben i syv måneder, indtil politiet i slutningen af 2017 ransagede vekselkontoret og beslaglagde al indestående på kontoen.



I den periode nåede Loomis at levere kontanter for samlet 169 mio. kr. til vekselbureauet, fremhæver Operation X.



/ritzau/FINANS