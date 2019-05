NNIT-topchef: Nedjustering skyldes svigtende forretninger med Novo

(opdateres)NNIT kommer ikke så godt du af 2019 som tidligere ventet. Og derfor har selskabet nedjusteret forventningen til overskudsgraden, få dage før selskabet kommer med regnskab for første kvartal. - Det handler om fald i overskuddet i forretningen med Novo Nordisk. Selv om vi har turbo på de andre dele af forretningen, så er Novo stadig en stor kunde, der udgør en tredjedel af forretningen, siger Per Kogut, der er administrerende direktør i NNIT, til Ritzau Finans.- Vi kommer til at kunne se det på de tal, vi kommer med i nærste uge, at det har givet os sådan et stort hul, siger Per Kogut.Baseret på de foreløbige tal for første kvartal i år ventes overskudsgraden at være "skuffende" 6,3 pct. i faste valutaer mod med 8,7 pct. for første kvartal 2018. Og derfor nedjusteres forventninger til resten af året til overskudsgraden i faste valutaer til 8-9 pct. fra 10-10,5 pct.- Det er blandt andet ændrede flerårige aftaler og projekter med Novo, der rammer os. Det er et plaster, vi er ved at hive af - og det gør ondt, siger Per Kogut.NNIT er vokset ud af Novo-koncernen og blev et selvstændigt børsnoteret selskab i foråret 2015. Siden har it-selskabet arbejdet på at "frigøre" sig af Novo og få andre kunder i butikken./ritzau/FINANS