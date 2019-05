Tivoli har indgået et partnerskab med Danske Spil om Tivoli Casino og opjusterer på baggrund af aftalen forventningerne til 2019. Som led i aftalen overtager Danske Spil driften af TivoliCasino.dk.



Aftalen består af en betaling for aktiverne relateret til TivoliCasino.dk, samt en integreret del, hvor Tivoli de næste 10 år modtager royalty fra Danske Spil for brugen af brandet TivoliCasino.dk.



Efter de 10 år vil parterne evaluere samarbejdet om brandet og overveje, om der skal ske en forlængelse af dette, skriver Tivoli i en pressemeddelelse.



- I Danske Spil har vi fundet en stærk partner, som vi på mange måder deler værdier med, og som har de kvalifikationer der er nødvendige for at kunne udvikle TivoliCasino.dk yderligere, i et marked præget af stærk konkurrence.



- Vi tror på at kombinationen af Tivolis brand og Danske Spils kommercielle kræfter, vil bidrage til yderligere vækst af TivoliCasino.dk, udtaler administrerende direktør i Tivoli Lars Liebst.



Aftalen medfører, at Tivoli opjusterer forventningerne til 2019 fra et resultat i niveauet 100 mio. kr. før skat og før ekstraordinære poster til nu i niveauet 220 mio. kr. før skat og efter ekstraordinære poster.



Aktien stiger 1,5 pct. til 700 kr. og er dermed tæt på rekordniveauet på 702 kr. fra august sidste år.



