Nu præsenterer DI sin nye topchef - følg med live her

Dansk Industri præsenterer i dag kl. 11 sin nye topchef.Det kommer til at foregå til et pressemøde i Dansk Industri, hvor DI's formand Lars-Peter Søbye vil præsentere den nye adm. direktør.Karsten Dybvad er tidligere direktør i Dansk Industri, men blev formelt valgt som bestyrelsesformand i Danske Bank 7. december 2018 og stoppede i den forbindelse med øjeblikkelig virkning i sin stilling som topchef i DI efter otte år på posten.

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen gav onsdag et løfte om, at Venstre vil bruge sammenlagt 69 mia. kr. på øget velfærd frem mod 2025. Men hvordan når man frem til det beløb, og kan danskerne nu forvente at vågne op til en forvandlet offentlig sektor? Bliv klogere - lyt til andet afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."