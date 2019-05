Kl. 11 præsenterer DI sin nye topchef

Dansk Industri præsenterer i dag kl. 11 sin nye topchef. Det kommer til at foregå til et pressemøde i Dansk Industri, hvor DI's formand Lars-Peter Søbye vil præsentere den nye adm. direktør.



Karsten Dybvad er tidligere direktør i Dansk Industri, men blev formelt valgt til bestyrelsesformand i Danske Bank 7. december 2018 og stoppede derefter med øjeblikkelig virkning i sin stilling efter otte år.



A.P. Møller Holding indstillede Karsten Dybvad til posten som bestyrelsesformand i Danske Bank 6 november,og dengang var det på forhånd ventet, at Karsten Dybvad ikke både kunne være topchef i den magtfulde erhvervsorganisation og formand i Danske Bank på samme tid.



"På sigt er det ganske enkelt ikke muligt at løfte to så krævende job samtidigt, og derfor er det også åbenbart, at DI vil få brug for en ny adm. direktør, som kan overtage ansvaret for at videreudvikle DI som Danmarks ubetinget største og mest betydningsfulde erhvervsorganisation," sagde Lars-Peter Søbye dengang.



Siden Karsten Dybvad fratrådte stillingen i DI har Kim Graugaard har været fungerende adm. direktør, mens man har været på jagt efter et nyt navn til topposten, som nu er landet efter et halvt års søgen.



Inden Karsten Dybvad kom til DI i 2010, sad Hans Skov på posten. Hans Skov var kendt som manden, der opbyggede DI. Han var organisationens første direktør tilbage i 1992, da Industriens Arbejdsgivere og Industrirådet fusionerede og blev til DI. Han var i spidsen i 18 år, inden han gik på pension i 2010.