Uber venter nu en noteringspris i midten af den ventede vurdering på 44-50 dollar, lyder det fra en kilde.



Det skriver Financial Times.



Kilden begrunder den mere forsigtige tilgang med tilbagegangen på det amerikanske aktiemarked og konkurrenten Lyfts skuffende aktiepris.



De amerikanske aktiepriser er denne uge faldet, efter at handelskrigen mellem USA og Kina er blusset op, og som resultat er S&P 500-indekset faldet med 2,25 pct.



Lyft lod sig børsnotere i marts, men handles nu til en pris et godt stykke under startprisen efter investorbekymringer om forretningens bæredygtighed.



Selv hvis Ubers aktiepris lander i det nedre niveau af forventningerne, vil det være en af de største børsnoteringer af et amerikansk tech-selskab. En noteringspris på 44 dollar vil således rejse lige i underkanten af 8 mia. dollar - svarende til omkring 53 mia. kr. - og give selskabet en værdisætning på 80,4 mia. dollar.



Den endelige noteringspris ventes at blive fastlagt torsdag med første handels fredag.



/ritzau/FINANS