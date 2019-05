En tur til bunden - Tripadvisor skuffede

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske rejsesite Tripadvisor skuffede investorerne med sit regnskab for første kvartal med en lav omsætning, og aktien blev straffet for det med en kurslussing på 11,4 pct., hvilket sendte aktien til bunds i onsdagens S&P 500-indeks.



Skuffende", "værre salg" og "stadig svag hotelforretning" var nogle af de mærkater, som analytikerne ifølge Bloomberg News satte på udviklingen i perioden.



Rejsesitet fik i kvartalet en omsætning på 376 mio. dollar mod ventede 387 mio. dollar, mens det justerede overskud landede på 36 cent per aktie mod konsensus på 32 cent, ifølge Bloomberg News.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 51 mio. dollar mod ventede 44 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 89 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 84 mio. dollar.



