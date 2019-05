Analytiker om Genmab-regnskab: Stærkt stigende omkostninger er helt som ventet

Man skal som investor ikke lægge for meget i, at Genmabs regnskabstal for første kvartal samlet set er under forventningerne i markedet, når man skæver til konsensus blandt de analytikere, som Bloomberg News har talt med.



Forklaringen ligger i kraftigt stigende omkostninger til primært forskning og udvikling, og det er helt efter bogen, at den post havde voldsomt vokseværk i første kvartal, lyder det fra senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.



Samtidig er der indregnet en stor stigning i omkostningerne i Genmabs forventninger til hele regnskabsåret, som fastholdes i regnskabet for første kvartal.



- Det kommer ikke som nogen overraskelse, at Genmab øger forsknings- og udviklingsomkostningerne samt administrationsomkostninger som følge af de store investeringer, der laves i pipelinen, siger Søren Løntoft Hansen til Ritzau Finans.



- Omkostningerne er måske højere, end markedet havde regnet med, men når det er sagt, skal man være opmærksom på, at Genmab venter driftsomkostninger på 2,6 mia. kr. i år. Derfor er tallet for første kvartal egentlig ikke så stort, og det er mere et udtryk for kvartalsudsving, at det ligger over konsensus, fortsætter senioranalytikeren.



NYE MIDLER PÅ VEJ FREM



Genmab fik i første kvartal et driftsresultat (EBIT) på minus 25,9 mio. kr. mod et plus på 324 mio. kr. i første kvartal sidste år og en forventning blandt analytikerne om et overskud på 105 mio. kr.



Den primære forklaring på det store dyk skal findes i Genmabs forsknings- og udviklingsomkostninger, der steg til 546,1 mio. kr. i første kvartal fra 312,6 mio. kr. i den tilsvarende periode et år tidligere.



Samlet set steg Genmabs driftsomkostninger til 616,9 mio. kr. fra 357 mio. kr. i første kvartal 2018.



- Forøgelsen på 260 mio. kr. - eller 73 pct. - var drevet af fremskridtene inden for Enapotamab Vedotin og Tisotumab Vedotin, yderligere investeringer i vores pipeline og stigningen i medarbejderantallet for at støtte udvidelsen af vores pipeline, skriver Genmab i regnskabet.



På toplinjen havde Genmab en omsætning på 591 mio. kr. mod 681 mio. kr. i første kvartal 2018.



Også det var lidt under analytikernes forventninger ifølge Bloomberg News, men for hele året fastholdes forventningerne om en omsætning på 4600 mio. kr.



Og samtidig er kvaliteten af Genmabs salg blevet løftet, fordi en stor del kommer fra partneren Janssens salg af kræftmidlet Darzalex, der støt vokser.



- Omsætningskvaliteten er klart bedre i år på baggrund af de royalty-indtægter, Genmab får fra Darzalex-salget, siger Søren Løntoft Hansen /ritzau/FINANS