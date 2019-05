Lego-ejer skyder 200 mio. kr. ind i hesteeventyr efter stort underskud

Eksklusivt for kunder

Opdateret kl. 16:09 - Millionerne fosser fortsat ud af Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansens hestestutteri Blue Hors, der nu for femte år i streg kommer ud med et underskud på et tocifret millionbeløb.



De blodrøde tal får Lego-milliardæren, der...