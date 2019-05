Modekoncernen IC Group har solgt sin logistikfunktion med en regnskabsmæssig effekt på minus 20 mio. kr., mens likviditetseffekten er neutral.



Udgiften vil blive medtaget som engangsomkostning i 2018/19, oplyser selskabet onsdag middag.



Køber er Scan Global Logistics Group, der fremefter vil stå for logistikken for Tiger og Sweden og By Marlene Birger.



IC Group oplyser samtidig, at transformationen af selskabet gennemføres hurtigere og mere effektivt end planlagt, og det medfører en reduktion af de oprindeligt forventede engangsomkostninger i både 2018/19 og 2019/20 og af de løbende driftsomkostninger i 2019/20.



- Engangsomkostningerne forventes nu at blive i alt cirka 45 mio. kr. (tidligere cirka 55 mio. kr.), hvoraf cirka 30 mio. kr. (tidligere cirka 35 mio. kr.) forventes afholdt i regnskabsåret 2018/19, og cirka 15 mio. kr (tidligere cirka 20 mio. kr.) forventes afholdt i regnskabsåret 2019/20, skriver IC Group.



Det betyder, at engangsomkostningerne nu ventes at blive på i alt cirka 65 mio. kr. når effekten af salget af logistikfunktionen medregnes. Heraf ligger cirka 50 mio. kr. i 2018/19.



Fra regnskabsåret 2020/21 forventes fortsat en årlig besparelse på cirka 25 mio. kr. fra transformationen, oplyser IC Group.



