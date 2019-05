Genmabs regnskab lander kl. 17: Omkostninger og forventninger kommer under lup

Salgstal fra Genmabs største partner, Johnson & Johnson, efterlader ikke megen tvivl om Genmabs toplinje i første kvartal, og fokus ventes derfor i stedet at rette sig mod omkostningerne og forventningerne, når biotekselskabet gør status for perioden onsdag eftermiddag.Johnson & Johnson kom således med regnskab for første kvartal i midten af april, og det viste, at partnerens salg af kræftmidlet Darzalex landede på 629 mio. dollar i januar, februar og marts.- Vi estimerer på den baggrund en royalty-indtægt til Genmab fra salget af Darzalex på 496 mio. kr. i første kvartal. Salget af Darzalex uden for USA var til den svage side i forhold til forventningerne. Vi imødeser derfor kommentarer om salgsudviklingen uden for USA i kvartalet, skriver senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen i en optakt. Ud over indtægterne fra Darzalex estimerer han, at Genmab har uannoncerede milepælsbetalinger på 10 mio. kr. og et lille royalty-bidrag fra Arzerra på 7 mio. kr.Omkostningerne vil ifølge Sydbank-analytikerens estimater være steget 62 pct. til 580 mio. kr. - blandt andet som følge af udgifter til tidlige kliniske og prækliniske projekter.Når regnskabet kommer, vil Sydbank-analytikeren i øvrigt hurtigt bladre om til forventningerne.- Vi forventer, at Genmab fastholder helårsprognosen for helåret. Vi estimerer fortsat et markedssalg for Darzalex på 3.010 mio. dollar i 2019, skriver Søren Løntoft Hansen.- Vi minder investorerne om, at Genmab forventer at kunne indtægtsføre Darzalex-salgsmilepæle for samlet 1.500 mio. kr. Det kræver, at markedssalget overstiger både 2,5 mia. dollar og 3 mia. dollar, fortsætter Sydbank-analytikeren.Selv har Genmab varslet en omsætning i 2019 på 4600. mio. kr., omkostninger på 2600 mio. kr. og et driftsresultat, som ventes at stige til 2000 mio. kr. fra 1380 mio. kr. i 2018./ritzau/FINANS