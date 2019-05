SAS' trafiktal for april rammes hårdt af pilotstrejke

Luftfartsselskabet SAS' trafiktal for april er hårdt presset af den strejke blandt selskabets nordiske piloter, der faldt i slutningen af måneden.



Til gengæld trak påskens placering i april i år op, idet påsken sidste år faldt delvist i marts.



I alt transporterede SAS 2,16 mio. passagerer i rutefly i april mod 2,52 mio. i samme måned sidste år. Det svarer til et fald på 14,5 pct.



Samlet set var antallet af passagerer inklusive charterflyvninger 2,19 mio., hvilket var et fald på 13,9 pct. på årsbasis.



Passagertrafikken på rutefly målt på antal fløjne passagerkilometer (RPK) faldt med 12,8 pct. i forhold til samme måned af 2018.



Luftfartsselskabets sædekapacitet (ASK) faldt med 14,9 pct. i måneden, mens kabinefaktoren (belægningen) var på 74,4 pct. Belægningsprocenten var 1,7 pct.point højere end i april sidste år.



Den valutajusterede yield, der dækker over omsætningen per fløjet passagerkilometer, steg med 6,1 pct. i april.



Strejken blandt SAS' nordiske piloter strakte sig fra den 26. april til den 2. maj og omfattede dermed fem dage i april.



I alt blev godt 4000 flyvninger aflyst i perioden, hvilket berørte lige godt 380.000 passagerer.



Påskens placering i april i år mudrer tallene en smule yderligere, da påsken sidste år faldt delvist i marts.



Kigger man på de to måneder samlet set, transporterede SAS i marts og april i år 4,62 mio. passagerer mod samlet 4,91 mio. i de to måneder sidste år.



/ritzau/FINANS