Vestas-direktør: "Vi kommer til at levere signifikant højere resultater senere på året"

Med en overskudsgrad før særlige poster (ebit-margin) i Vestas på 2,5 pct. i første kvartal og en forventning til hele året på 8-10 pct. i 2019, skal vindmøllegiganten skubbe indtjeningen alvorligt i vejret i de kommende kvartaler for at nå sit mål. Men...

Eksklusivt for kunder

Valget er udskrevet. Er en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet på nogen måde et realistisk scenarie? Det er et af de centrale spørgsmål, som diskuteres i første afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."