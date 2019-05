SAS-piloter på Facebook:

SAS-topchef Rickard Gustafson ved aftenpressemødet torsdag, hvor pilotstrejken blev afblæst. Her sagde han, at piloternes lønstigning befandt sig indenfor "mærket", altså industriens lønramme. Men piloterne mener, de har fået væsentligt mere.

Topfolk i SAS-piloternes danske fagforening mener, at de faktisk fik en endnu større, samlet lønforhøjelse ud af konflikten, end det hidtil er fremgået. Hvor de første meldinger i de sene aftentimer torsdag gik ud på, at de 1409 strejkede piloter samlet...

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen gav onsdag et løfte om, at Venstre vil bruge sammenlagt 69 mia. kr. på øget velfærd frem mod 2025. Men hvordan når man frem til det beløb, og kan danskerne nu forvente at vågne op til en forvandlet offentlig sektor? Bliv klogere - lyt til andet afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."