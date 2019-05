Ny direktør i Jensens Bøfhus har en plan: "Man burde nok have kigget på placeringen af restauranterne tidligere"

Det kriseramte Jensens Bøfus gik endnu engang tilbage sidste år. Det viser Jensen's Food Groups dugfriske regnskab for 2018. Men virksomheden forventer at vende skuden allerede i år med kapitalindsprøjtning og turnaround-plan. Det fortæller direktør...

Eksklusivt for kunder

Valget er udskrevet. Er en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet på nogen måde et realistisk scenarie? Det er et af de centrale spørgsmål, som diskuteres i første afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."