Analytiker om Lundbeck: De forkerte ting, der driver overraskelsen i kvartalet, så aktien skal lidt ned

Lundbeck overraskede positivt med sit kvartalsregnskab Foto: Ritzau Scanpix

Virksomheder Af Tom Frovst Eksklusivt for kunder 8. maj 2019 Kl. 8:15 Lundbeck overraskede positivt på salg og indtjening i første kvartal af 2019, men selv om medicinalkoncernen fremhæver selskabets nøgleprodukter som drivkraft, så stiger salget af disse produkter ikke i samme grad, som aktiemarkedet havde håbet.



"Med... Allerede kunde? Log ind her

NY PODCAST Valget er udskrevet. Er en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet på nogen måde et realistisk scenarie? Det er et af de centrale spørgsmål, som diskuteres i første afsnit af Børsens nye podcast "Til valg med Corydon & Co."