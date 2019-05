Mio. kr. Q1 2019 Q1 2019 (e) Q1 2018 Omsætning 4234 4063 4585 - Cipralex/Lexapro 619 603 665 - Brintellix/Trintellix 601 616 467 - Abilify Maintena 462 412 364 - Rexulti 481 518 369 - Onfi 325 319 903 - Sabril 254 276 341 - Northera 435 467 396 EBIT 1200 1172 1656 Nettoresultat 898 855 1199

Mia. kr. Ved Q1 Ved Q4 Omsætning 16,3-16,7 16,1-16,7 EBIT 4,2-4,6 4,2-4,6

Selvom Lundbecks fire strategiske nøgleprodukter solgte en anelse mindre end ventet kom medicinalkoncernen ud af første kvartal med et bedre resultat end estimeret af analytikerne.Alligevel mener aktieanalytiker i Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen, at selskabets oppræcisering er af lav kvalitet, og at aktien vil sive.Lundbeck omsatte i januar, februar og marts for 4234 mio. kr., mens der ventet 4063 mio. kr. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet og beregnet af Lundbeck selv.I første kvartal sidste år omsatte Lundbeck for 4585 mio. kr. Driftsresultat (EBIT) landede på 1200 mio. kr. mod ventet 1172 mio. kr. blandt analytikerne og et plus på 1656 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år.På bundlinjen fik Lundbeck et overskud på 898 mio. kr. mod estimeret 855 mio. kr. af analytikerne og et overskud på 1199 mio. kr. i samme periode sidste år.Selskabets fire nøgleprodukter omsatte for 1979 mio. kr. mod ventet 2013 mio. kr. blandt analytikerne. Det var en fremgang på lige under 30 pct. i kroner fra 1528 mio. kr. i samme periode sidste år.Selvom fremgangen ikke helt formåede at matche analytikernes forventninger udtrykker selskabets administrerende direktør Deborah Dunsire tilfredshed med udviklingen.- Vi er meget tilfredse med den gode start på året og den fortsat stærke vækst i salget af vores strategiske produkter, som er steget 24 pct. (i lokal valuta, red.) sammenlignet med første kvartal 2018, siger hun i regnskabet.Lundbeck præciserer forventningerne til hele året, hvor det nu venter en omsætning på 16,3-16,7 mia. kr. mod tidligere 16,1-16,7 mia. kr. Forventningerne til driftsresultat (EBIT) er uændret 4,2-4,6 mia. kr.Tabel for Lundbeck s regnskab for første kvartal af 2019:Estimater er indsamlet og beregnet af Lundbeck .Lundbeck s forventninger til 2019:/ritzau/FINANS