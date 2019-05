Lundbeck overrasker positivt og skruer op for forventningerne

Lundbeck leverede bedre end ventet af analytikerne i første kvartal. Det viser regnskabet for perioden, der er offentliggjort onsdag morgen.Lundbeck omsatte i januar, februar og marts for 4234 mio. kr. mod ventet 4063 mio. kr. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet og beregnet af Lundbeck selv. Det er dog en tilbagegang på 351 mio. kr. i forhold til første kvartal sidste år, hvor Lundbeck omsatte for 4585 mio. kr.På bundlinjen fik Lundbeck et overskud på 898 mio. kr. mod estimeret 855 mio. kr. af analytikerne og et overskud på 1199 mio. kr. i samme periode sidste år.Lundbeck løfter nu det nedre prognoseinterval og præciserer sine forventninger til 2019. Medicinalkoncernen venter nu en omsætning på 16,3-16,7 mia. kr. mod tidligere 16,1-16,7 mia. kr.Forventningerne til driftsresultat (ebit) er uændret 4,2-4,6 mia. kr., efter at selskabet forleden købte amerikanske Abide Therapeutics med 40 medarbejdere, som naturligt tilfører nogle ekstra omkostninger i året.Lundbecks topchef Deborah Dunsire er "meget tilfreds med den gode start på året" for salget af medicinalselskabets strategisk vigtige produkter, lægemidlerne Abilify Maintena, Brintellix/Trintellix, Northera og Rexulti, som er steget 24 pct. sammenlignet med første kvartal 2018. Hun understreger, at de var med til at sikre Lundbecks driftsoverskud på 1,2 mia. kr. i første kvartal.Om købet af det amerikanske biotekselskab Abide siger topchefen:"Overtagelsen af Abide Therapeutics er et udtryk for, at vi implementerer vores Expand and Invest to Grow-strategi om at hente innovation og kompetencer i verdensklasse ind for at udvide vores virkefelt.""Vi er begejstrede over at få adgang til Abides innovative forsknings- og udviklingsplatform, der giver os en unik mulighed for at styrke vores udviklingsportefølje nu og i fremtiden."